تحت شعار «اتحضر للأخضر».. مدارس النيل الدولية تنظم يوما للبيئة والمناخ

نظمت مدرسة النيل المصرية الدولية «فرع الياسمين»، ‎يومًا للتعلم والاستمتاع تحت شعار «اتحضر للأخضر»، مواكبة لأحداث العالم بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP 27» لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفع الوعي الطلابي بقضية التغير المناخي، أسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها، وذلك حفاظًا على العالم من التأثيرات الناتجة عنها.

وتضمنت فعاليات اليوم، مشاركة طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في عمل محاكاة لما حدث في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وعمل تقارير وحملات توعية لتغير المناخ، ولوحات إرشادية وصناعة مجسمات لحيوانات يظهر على بعضها أثر التغير المناخي، إذ قدم الطلاب خلال العرض، مقترحات وحلوًلا بناءة من أجل مواجهة التغير المناخي.

كما تضمن اليوم، مشاركة الطلاب في إعادة تدوير المخلفات «الزجاجات الفارغة»، وتحويلها إلى أواني زهور، وصناديق قمامة، بهدف إحياء لكل ما هو قديم ومستهلك، ما يعزز لديهم فكرة التنمية المستدامة، إذ رفع الطلاب شعارات منها «لا لإلقاء النفايات» و«نعم للتنمية المستدامة» و«أوقفوا الإهدار».

وقدم الطلاب عرضًا تقديميًا، يتحدثون فيه باستفاضة عن قمة التغير المناخي بشرم الشيخ، وعن الحلول والمقترحات التي وُضعت من أجل التقليل من أضرار التغير المناخي، ومَثّل هذا العرض الختامي تتويجًا ليوم حفِل بالأحداث والعروض الرائعة، وعبر بصورة جلية عن وعي عميق وفهم أعمق عند الطلاب لقضية (التغير المُناخي).

وسيشارك طلاب مدارس النيل في مسابقة «المدارس البيئية» عن كل مدرسة، التي تتمثل في السياج الأخضر، زراعة أسطح المدرسة، زراعة المنتجات الأورجانيك دون كيماويات، استخدام الطاقة الشمسية من خلال ألواح الطاقة المستدامة.

وتُعد شهادة النيل الثانوية الدولية، شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير العالمية، بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية، وهي شهادة معادلة للشهادة الثانوية بالمملكة المتحدة، ومعترف بها عَالَمِيًّا.