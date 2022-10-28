مدارس النيل: عقد جلسة تعريفية لأولياء الأمور والإجابة على كل أسئلتهم

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عقد «جلسة تعريفية» لشرح طبيعة وتفاصيل المواد الدراسية الأساسية لأولياء الأمور عبر عروض تقديمية احترافية Presentation من قبل مديري المواد يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الجاري في الفترة ما بين الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة مساءً.

تخصيص وقت كافٍ للإجابة على كل ما يدور في أذهان أولياء الأمور

وأضافت الإدارة في تصريحات صحفية، أن العرض سيتناول مختلف المواد الدراسية بالشرح والتوضيح، وبيان كيف يمكن لولي الأمر متابعة مستوى أداء الطالب في كل مادة، كما سيتم تخصيص وقت كافٍ للإجابة على كل ما يدور في أذهان أولياء الأمور حول كل مادة دراسية، والتي قد ورد بعضها خلال الاستبيان المرسل لحضراتكم من قبل إدارات فروع المدارس المختلفة.

تخصيص 15 دقيقة للعرض التقديمي

وأكدت أنه سيتم تخصيص 15 دقيقة للعرض التقديمي لكل مادة دراسية، وتم إرسال جدول التحدث عن المواد في البريد الالكتروني المرسل إليكم، لافته إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على استمرار التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وذلك للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالجانب الأكاديمي.

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية

وفي سياق متصل، انتظمت الدراسة في جميع المدارس وفق كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديريات الصحة.