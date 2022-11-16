حالة الطقس غدا الخميس في جميع محافظات مصر.. أمطار ورياح وغيوم

تختلف حالة الطقس غدا الخميس في محافظات مصر الشمالية عن غيرها من محافظات شمال وجنوب الصعيد، وتنشط حركة الرياح علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد من أقصى غرب البلاد، وتكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، في ظل انخفاض درجات الحرارة، على مختلف الأنحاء، ووجود غيوم في المحافظات الساحلية وسحب ركامية.

حالة الطقس غدا الخميس في جميع المحافظات

تشهد حالة الطقس غدا الخميس في جميع محافظات مصر، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية أجواء معتدلة نهاراً، باردة ليلاً، مع تأثر بعض المدن الساحلية بنوة المكنسة كالإسكندرية ومطروح وتوقعات سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، علي السواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة وجه بحري وسيناء

وتسجل درجات الحرارة حسب حالة الطقس غدا الخميس في جميع محافظات مصر، القاهرة 24 - 14، والإسكندرية 23 - 14 ، وبورسعيد 22 - 16، والشرقية 25 - 12، والإسماعيلية 25 - 12، والسويس 23 - 13، وشمال سيناء 21 - 8، وشرم الشيخ 25 - 19، ومطروح 24 - 15، ودمنهور 25 - 12، وكفر الشيخ 25 - 12، وطنطا 25 - 12.

ومن المتوقع أن تنتهي غدا نوة المكنسة التي تتأثر بها الإسكندرية وبعض المدن الساحلية وتصاحبها أمطار، متوسطة ورعدية متقطعة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

وتزداد درجات الحرارة في الصعيد طبقا لحالة الطقس غدا الخميس جنوب محافظات مصر عن وجه بحري، حيث تكون أجواء لطيفة في الساعات الأولى، معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، وتسجل الحرارة في بني سويف 24 - 12، والمنيا 25 - 11، وأسيوط 25 - 11 ، وفي سوهاج 26 - 12، وقنا 27 - 13، وفي الأقصر 25 - 15، وفي أسوان 27 - 13 والغردقة 26 - 17، وحلايب وشلاتين 25 - 20، وسفاجا 25 - 18.