حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر.. ممطر على بعض المناطق

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد بعض المحافظات في طقس غدا الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع حالة من الاضطرابات الجوية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة، على شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال البلاد، والسواحل الشرقية للبلاد.

حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تعرض البلاد لكتل هوائية من جنوب أوروبا مقبلة حاليا على سطح البحر المتوسط، تعمل على اضطراب حالة الطقس، خاصة مع وجود امتداد لمنخفض جوي آخر يأتي من طبقات الجو العليا، لذا من المتوقع أن يسود طقس غائم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس مشمس طوال اليوم.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة، على شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال البلاد، والسواحل الشرقية للبلاد، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على السواحل والإسكندرية والعلمين والضبعة والسلوم ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 23 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 22 - 21

- الإسكندرية 22 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 15

- السلوم 21 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 24 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 27 - 20

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 25 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 24 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21