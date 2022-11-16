أعلن الفنان هشام ماجد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق تصوير الجزء الرابع من مسلسل «اللعبة».

وقال هشام ماجد: «توكلنا على الله.. صباحكم بيلعب».

مسلسل اللعبه

يذكر أن مسلسل «اللعبة» من بطولة هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي وسامي مغاوري ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وحققت الأجزاء الثلاثة الأولى من مسلسل اللعبة، نجاحا كبيرا مع الجمهور.

ومن ناحية أخرى، يُعرض للفنان هشام ماجد خلال هذه الفترة، في دور العرض السينمائي فيلم «تسليم أهالي»، ويشارك فى بطولته، بجانب دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ودينا، وعدد آخر من الفنانين.