هشام ماجد ضيف شرف فيلم «5 محيي الدين أبو العز».. انتهى من تصوير مشاهده

يشارك الفنان هشام ماجد ضمن أحداث فيلم «5 محيي الدين أبو العز»، بطولة الفنان أحمد فتحي، والذي انطلق تصويره منذ عدة أسابيع، وأوشك الفنانون على الانتهاء من كل المشاهد الخاصة بالعمل.

وقال المنتج أشرف كمال، إن الفنان هشام ماجد يشارك ضمن أحداث الفيلم كضيف شرف، حيث انتهى بالفعل من تصوير جميع المشاهد الخاصة به.

الانتهاء من تصوير الفيلم خلال أيام

وأكد «كمال» بأن صناع الفيلم يواصلون الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة خلال الايام القلية المقبلة، تمهيدا لبدء المونتاج، ليكون الفيلم جاهزا بعد ذلك للعرض.

يذكر أن فيلم «5 محيي الدين أبو العز» يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم أحمد فتحي ومصطفي أبو سريع وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج شادي علي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، منهم هشام ماجد ومحمد جمعة.

آخر أعمال هشام ماجد

ويُعرض للفنان هشام ماجد خلال هذه الفترة في دور العرض السينمائي فيلم «تسليم أهالي»، ويشارك فى بطولتة بجانب دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ودينا، وعدد آخر من الفنانين.