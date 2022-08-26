هشام ماجد: دلال عبدالعزيز تركت فراغا فنيا وإنسانيا كبيرا

أعرب الفنان هشام ماجد، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن فيلم «تسليم أهالي»، الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، والراحلة دلال عبدالعزيز، ويعرض في دور السينما حاليًا.

وقال ماجد، خلال حواره مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج «أسرار النجوم» عبر أثير محطة «نجوم إف إم» إن «الفيلم صورناه من 2019 واللي شدني له التركيبة بوجود دنيا سمير غانم، ومؤلف مثل شريف نجيب والمخرج خالد الحلفاوي، وكلهم أصدقائي، وأنا معتاد حاجات أعمل فيها فانتازي فعجبني في الفيلم وجود الرومانسية وأكشن».

الراحلة دلال عبدالعزيز

وأضاف: «وجود الراحلة دلال عبدالعزيز جعل الناس وهي بتتفرج فيه سعادة وحزن ومشاعر متضاربة، وأيضا الأستاذ سمير غانم، وأتمنى العمل يكون تكريمًا لهما، وجرى الإشارة لهما في نهاية تتر الفيلم».

وأكمل: «دلال عبدالعزيز ست عظيمة وتركت فراغًا فنيًا وإنسانيًا، وكانت أكثر فنانة تزور الناس وتسأل عليهم وتودهم وتتواصل معهم في الأعياد وأي عزاء تجديها فيه، واشتغلت معها في فيلم (قلب أمه) وكانت ست حنينة وبسيطة، وسعدت جدًا لما علمت أنها ستقدم مشاهد أكشن في (تسليم أهالي)».‎

دنيا سمير غانم

وعن تعاونه مع دنيا سمير غانم، قال هشام: «دنيا أقوى ممثلات جيلها، معجونة وعفريتة تمثيل، من أكثر الفنانات اللي بمثل قدامها وأسأل بتعمل كده إزاي فهي تتحول تمامًا أمام الكاميرا، وصوتها رائع وتقدم أغاني مميزة وملتزمة جدًا في الشغل، وبتحب تذاكر كتير وتعمل بروفات كثيرة ولطيفة جدا في اللوكيشن وكل الناس بتحبها، وإن شاء الله نكرر تجربة العمل سويًا، وشاهدنا الفيلم سويا في العرض الخاص».

وتابع: «أنا بحب الكوميديا، ومؤخرًا أصبحت أحب الأفلام الرومانسية الكوميدية، وهي من أكثر الحاجات التي أتمنى تقديمها الفترة المقبلة، والأفلام الأبيض والأسود كانوا يهتمون باللحظات الرومانسية أوي وهو أمر لم يعد موجودًا في أفلام الآن، مثل إشاعة حب، ودنيا سمير غانم لازم تعمل فيلم موسيقي، وأعتقد هي داخلة تجربة مسرحية بهذا المعنى، وأنا شخصيًا أتمنى تقديم هذه النوعية».

نفسي أقدم كارتون للأطفال

وعن تقديمه مشاهد الأكشن، قال: «عملت أكشن في تسليم أهالي (أكشن كوميدي)، وأرى أن الكوميدي أصعب بكثير من الأكشن».

وعن الموضوع الذي يتمنى تقديمه، قال: «أتمنى تقديم عمل موسيقي ومش لازم أغني فيه، وأيضًا أعمل كارتون للأطفال يعيش سنوات طويلة، ومسلسل (اللعبة) ينفع يكون كارتون».