لبلبة: عادل إمام هنأني بتكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي

قالت الفنانة لبلبة، إنّ عادل إمام أرسل لها مرسالا هنأها بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الحالية، كما كانت تريد أن يكون معها محمود عبد العزيز وأحمد زكي.

واستعادت لبلبة، خلال حديثها في ندوة تكريمها، ذكرياتها في ندوة تكريمها المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، لا سيما ذكرياها مع فيلم «جنة الشياطين»، وقالت: «كانت هناك عدة مصطلحات بدأت تظهر ومنها السينما النظيفة».

وقالت الفنانة لبلبة، إنه كان هناك حضن في ختام الفيلم، وعندما رأته والدتها تركت المنزل.

لبلبة تُقلد فايزة أحمد

وفي سياق متصل، طلب أحد الحضور من لبلبة تقليد فنان واختارت فايزة أحمد.

وعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، ندوة تكريم للفنانة لبلبة، عصر اليوم الأربعاء، في مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا.

تكريم لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي

ويأتي ذلك بعدما كرّم مهرجان القاهرة السينمائي، الفنانة لبلبة، خلال حفل الافتتاح، ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ44، وسلّمها الجائزة الفنان حسين فهمي.