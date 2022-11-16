«التعليم» تصدر ضوابط لتنظيم فعاليات المجتمع المدني داخل المدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية في المحافظات، اليوم الأربعاء، حول ضوابط تنظيم فعاليات للمجتمع المدني داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأشارت الوزارة في الخطاب إلى أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة تنظيم فعاليات داخل المدارس والمؤسسات التعليمية بدعم من المجتمع المدني، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة».

شروط تنظيم الفعاليات داخل المدارس

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من المعايير، منها أن يقتصر التواصل المباشر مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات وغيرها منظمات المجتمع المدني الداعم للعملية التعليمية، على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات في الوزارة للقيام، لتتولى استيفاء الإجراءات اللازمة مع الإدارات المختلفة.

وأضافت «فور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصول المشروع أو الفعالية على الموافقات الأمنية والفنية، يبدأ التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات الداعمة، على أن يكون التواصل المباشر أولا مع المديريات بالتوجيه لإدارة المشاركة المجتمعية للعمل، والتنسيق لتنفيذ المشروعات والفعاليات، بالشراكة مع الإدارات الفنية».

تفعيل خطاب الإدارة العامة للعلاقات الدولية

واشترطت الوزارة تفعيل ما جاء بخطاب الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بشأن إخلاء طرف موظفي المديريات والإدارات التعليمية المشاركين في فعاليات ومشروعات ممولة من جهات مانحة أو المجتمع المدني، على أن تكون عبر إدارة المشاركة المجتمعية، تنفيذا لموافقة وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التعليمات جاءت لتحقيق الاستفادة الأمثل من دعم المجتمع المدني والجهات المانحة ورجال الأعمال للعملية التعليمية، وفي إطار تنفيذ الضوابط المنظمة لذلك.