وكيل وزارة الكهرباء لـ«مساء DMC»: الوفود الأجنبية مبهورة بتنظيم قمة المناخ

قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، إن الدولة المصرية نجحت في أن تبرهن لكل دول العالم، على قدرتها الفائقة في استضافة أكبر مؤتمر عالمي، يشارك فيه أكثر من 40 ألف من كل دول العالم، «قابلنا الوفود الأجنبية، وكانوا مبهورين بما يحدث في شرم الشيخ».

مهينة: الهيدروجين الأخضر أصبح حديث مجتمع الطاقة العالمي خلال الوقت الراهن

أضاف «مهينة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الهيدروجين الأخضر، أصبح حديث مجتمع الطاقة العالمي، خلال الوقت الراهن، باعتباره طاقة المستقبل، وهناك تركيز عالمي على الهيدروجين الأخضر دون غيره من كل أنواع الهيدروجين.

مهينة: الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة لا تسبب أي انبعاثات

واستطرد: «الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة لا تسبب أي انبعاثات، ومبادرة الهيدروجين الأخضر أو المتجدد اللي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مبادرة مصرية خالصة، وبرعاية مشتركه مع دولة بلجيكا، وتم الإعداد لها بعدد من الشركاء الدوليين الكبار في مجال الطاقة وصندوق المناخ الأخضر ومجلس الهيدورجين الأخضر العالمي».

وأوضح أن هذه المبادرة فريدة من نوعها، كونها منصة لجميع أصحاب المصلحة، التي تجمع لأول مرة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، تحت منصة واحده، ما أعطى للمبادرة قيمة كبيرة، والغرض منها تسريع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا، بعد وضع أطر وآليات لتجارة وتداول الهيدروجين الأخضر مع خلق مسارات عالمية لتداول الهيدروجين الأخضر.