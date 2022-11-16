الرئيس الصيني ينتقد القيود المفروضة على التكنولوجيا: فناء صغير بأسوار عالية

وجّه الرئيس الصيني، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تقام في إندونسيا، انتقادات واسعة للقيود المفروضة على التكنولوجيا.

وانتقد الرئيس الصيني شي جين بينج، القيود المفروضة على التكنولوجيا، داعيا أعضاء مجموعة العشرين إلى أن يكونوا أكثر تعددية وشمولا.

وأوضح شي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن بناء «فناء صغير بأسوار عالية» ليس في مصلحة أي شخص على حد وصف الرئيس الصيني.

الرئيس الصيني يدعو إلى تحقيق اقتصاد عادل وشامل

كما دعا الرئيس الصيني أعضاء مجموعة العشرين إلى بناء بيئة اقتصادية رقمية عالمية «شاملة وعادلة»، بهدف فرض قيود ترمي إلى التعاون التكنولوجي.

جاءت تصريحات الرئيس الصيني وسط تصاعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، في جلسة أُقيمت اليوم خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.