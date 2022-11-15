قمة العشرين في إندونيسيا.. كييف تتعرض لصواريخ روسية بعد حديث زيلينسكي

بدأت اليوم الثلاثاء، رسميا، قمة العشرين المنعقدة في مدينة بالي بـ إندونيسيا بحضور أكبر 20 دولة من حيث الاقتصاد، وسط غياب بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحضور دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف.

تصريحات مهمة لـ شولتس بقمة العشرين بإندونيسيا

وعلى هامش قمة العشرين بإندونيسيا ذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس أنه فشل في عزل روسيا عن حضور القمة، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، مبينا أن هناك دولا ترفض إدانة تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا، مشددا على إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية يعد أقصر الطرق لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

موضوعات يركز عليها قادة قمة العشرين بإندونيسيا

ويركز قادة الدول العشرين في القمة بإندونيسيا على الأمن الغذائي والطاقة في ظل ارتفاع أسعارهما نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ومثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف الذي نقل إلى مستشفى لإجراء تحليل وسط تخوفات من حالته الصحية ولكن أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه أن وزيرها حالته الصحية جيدة.

زيلينسكي يتحدث في قمة العشرين

وحرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحديث عبر تقنية فيديو كونفرانس مع قادة قمة العشرين بإندونيسيا مساء الاثنين، وبعدها بساعات تعرضت كييف لصواريخ روسية، الأمر الذي اعتبرته أوكرانيا ردا على حديث زيلينسكي، وبعدها أصدر البيت الأبيض بيانا صحافيا أشار فيه إلى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تعمّق مخاوف دول العشرين.

لقاءات ثنائية في قمة العشرين

والتقى في قمة العشرين عبر لقاءات ثنائية كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء والرئيس الإماراتي، وكذلك التقى الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وسط جولات آسيوية يقوم بها رؤساء وقادة هذه الدول العشرين الكبرى.