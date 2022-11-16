الإسكندرية تنتج 16 ألف زهرة ونبتة ضمن معرض الخريف بمبادرة «اتحضر للأخضر»

أطلقت الإسكندرية معرض الخريف للنباتات التي جرى إنتاجها بالجهود الذاتية للمحافظة استعدادا لزراعتها بالميادين والحدائق العامة، التي تنتج نحو 16 ألف زهرة ونبتة وشجرة بالجهود الذاتية بالمحافظة، بالتنسيق مع المجتمع المدني لإنجاح مبادرة «اتحضر للأخضر».

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض النباتات التي تم إنتاجها بالجهود الذاتية من خلال مشاتل الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة بالمحافظة، استعدادا للبدء في زراعتها بالميادين والحدائق العامة على مستوى أحياء المحافظة بالتزامن مع فصل الخريف، وتأتي في إطار تنفيذ مبادرة الإسكندرية «اتحضر للأخضر».

إنجاح مبادرة اتحضر للأخضر

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية المعنية تكرس جهودها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للعمل على إنجاح مبادرة «اتحضر للأخضر» حيث تعد من أهم المبادرات التي تهدف إلى تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء نموذجية، مما يساعد على مواجهة التغيرات المناخية وتحديات البيئة وتحسين جودة الحياة، وتبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أنه يتم سنويا إنتاج نحو 16 ألف زهرة ونبته وشجرة بالجهود الذاتية بالمحافظة ليتم زراعتها بالحدائق والطرق العامة وأماكن تجمعات المواطنين المختلفة.

معرضي الإسكندرية

ويذكر أن مشاتل الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين، تقيم معرضين أحدهما في الخريف والثاني في الربيع لعرض الزراعات والنباتات التي تم إنتاجها وذلك تمهيدا لزراعتها بالحدائق العامة والميادين وجميع أماكن تجمعات المواطنين.