البحيرة تشهد زراعة 50 ألف شجرة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر حتى الآن

وضعت محافظة البحيرة خطة لتنفيذ مبادرة «اتحضر للأخضر» في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وجاء ذلك بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أنه جرى زراعة 3 آلاف شجرة داخل مدارس أبو حمص يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن 10 آلاف شجرة مقرر استلامها ليتم توزيعها على مدارس أبو حمص خلال الفترة المقبلة.

وأكدت بلبع أن محافظة البحيرة شهدت زراعة أكثر من 50 ألف شجرة خلال الفترة الماضية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

مبادرة «اتحضر للأخضر» تهدف إلى نشر الوعي

وأشارت بلبع إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

استغلال الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة

كما تسعى المبادرة إلى استغلال الطاقة المتجددة والاستغناء عن البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات والتوسع في المساحات الخضراء والمشروعات الذكية الخضراء.

كانت قد نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة فعاليات مبادرة «اتحضر للأخضر» ضمن معسكرات خدمة البيئة والتي استمرت على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من الشباب والطلائع.

شارك في تنفيذ المبادرة جميع مراكز الشباب بالإدارات الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمختلف مدن ومراكز بالبحيرة.

وشهدت المبادرة زراعة الأشجار المثمرة وتقليم الأشجار القديمة وتهذيبها، داخل وخارج مراكز الشباب والأماكن المحيطة بهم.