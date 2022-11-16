أمين «أوبك» لقناة القاهرة الإخبارية: دول أفريقيا تعاني من فقر الطاقة.. وندعو إلى حلول عادلة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن هناك أمثلة حية على مفهوم فقر الطاقة في الكثير من الدول الأفريقية، إذ أن هناك نحو 800 مليون نسمة في القارة، ليس لديهم أبسط أساليب استخدام الكهرباء، وحوالي 1.2 مليار شخص في أفريقيا، ليس لديهم أساليب ووسائل للطبخ دون الانبعاثات والأساليب المضرة للبيئة، وبالتالي، فإنه من الضروري التعامل مع هذه المشكلات.

أهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة

أضاف «الغيص» خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية: «نحن في أوبك ندعو دائما إلى إيجاد حلول تكون شاملة وعادلة حتى يكون الجميع مشمولا في المعادلة التي تدعو إلى التحول في استخدامات الطاقة عالميا، دون أن ننسى أن هناك نسبة كبيرة من البشر تعاني في مصادر الطاقة، ولابد أن يكون هناك حلول شاملة وعادلة تحتوي على وضع مناسب لجميع السكان على وجه الكرة الأرضية».

ضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية

وتابع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): «ندعو دائما إلى النظر للطاقة الموجودة والنفط والغاز الموجود في الدول الأفريقية، وبخاصة أن الكثير من هذه الدول لم تستكشف الإمكانيات الضخمة للاستفادة منها وتطوير شعوبها، ولكن هذا يجب أن يكون متزامنا مع الحد من الانبعاثات الكربونية، للمحافظة على تحقيق أهداف اتفاق باريس للتغير المناخي».