القاهرة الإخبارية: COP27 قد تمتد ليومين إضافيين للاتفاق على قضية التمويل

قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة شرم الشيخ لتغطية فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر، إنّ الصين تقدمت باقتراح لتشكيل صندوق للخسائر والأضرار، وقامت باكستان بعرض هذا الأمر، وبالتالي هناك دعم ودفع من قِبل الدول النامية من أجل إنشاء صندوق جديد يعني بالخسائر المتعلقة بالبيئة بسبب التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المناقشات والمفاوضات مازالت مستمرة من أجل الوصول إلى صيغة تفاهمية يمكن البناء عليها مستقبليًا وصولًا إلى يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنه إذا لم يتفق كبار المسئولين في القمة حول الصيغة النهائية فمن الممكن أن يمتد هذا المؤتمر يومين، ولكن تلك المعلومة غير رسمية.

الحفاظ على التنوع البيولوجي بالعالم

وأضاف مجاهد، خلال تصريحات مع الإعلاميين أحمد أبو زيد ومنى شكر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر قمة المناخ مخصص للعديد من المبادرات والفعاليات الخاصة بمصر وعدد من الدول المعنية بالعمل المناخي COP 27، وذلك بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي بالعالم من خلال حماية الغابات التي اندثرت في عدد من الدول كالبرازيل وأمريكا الجنوبية، إلى جانب حماية الشواطئ والأنهار، وغيرهم.

الرئاسة المصرية تؤكد سير المفاوضات في الطريق الصحيح

وتابع، أن المفاوضات الرسمية التي مازالت مستمرة هي الأهم في مؤتمر قمة المناخ، رغم تعثرها قليلًا في الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئاسة المصرية تؤكد سير المفاوضات في الطريق الصحيح، حتى وإن سارت ببطء، متابعًا أن سبب استمرار المفاوضات هو رفض الدول المتقدمة في الوصول لمبالغ محددة من أجل تمويل الدول النامية في قضية الظواهر المناخية وتداعياتها على العالم.