خالد الجندي: مبادرة «أخلاقنا الجميلة» رحلة مباركة لعودة الأخلاق

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمبادرة أخلاقنا الجميلة، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها؛ للتأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل، وتربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.

عودة مبادئ رجولة المواقف

وقال الجندي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، إن المبادرة رحلة مباركة تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعودة الأخلاق إلى مجتمع المتدينين المصريين أهل الأصول وأصحاب التربية، عودة الأخلاق في زمن عزت فيه الأخلاق، وعودة الشرف في زمن عزّ فيه الشرف، وعودة مبادئ رجولة المواقف في زمن عزت فيه الرجولة.

الجندي: «أخلاقنا الجميلة» تذكرنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم

وأكد أن المبادرة التي تقودها المتحدة وهي «أخلاقنا الجميلة»، يجب أن تستمر لتذكيرنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم هو مجموعة هائلة من الأخلاق، وبناءً عليه عندما تتكلم عن القرآن تجده يفسح للمجال الأخلاقي أكبر حيز ممكن تتخيله لأن العلاقة بينك وبين الناس هي أساس النجاة يوم القيامة.