خالد الجندي يدعو لمصر والرئيس على الهواء: اللهم انقلنا من نصر لنصر

استهل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، بالدعاء لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر، وشهداء الوطن، إذ قال «اللهم إنا نسالك بحق هذه الأيام المباركة، أن توالي الإنتصارات على بلدنا ولبلدنا، ولصالحنا، ولرئيسنا، ولجيشنا، ولشعبنا، اللهم انقلنا من نصر إلى نصر، ومن فضل الى فضل، ومن كرم إلى كرم، اللهم ان نسألك المزيد من فضلك».

دعاء خالد الجندي للرئيس السيسي

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»: « احفظ اللهم جيشنا، احفظ اللهم رئيس جمهورينا، الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللهم أمد له فى عمره، اللهم أمد له بمددك، اللهم لا تشمت به الأعداء، اللهم قويه، وانصره، واعنه على ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين، واحشرنا معه فى الجنة، برحمتك وقدرتك يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ لنا، اللهم احفظ جيشنا وشعبنا، واشف مرضنا، وأرحم شهدائنا، وأمهاتنا وأبائنا واحفظ ابنائنا، واهدى العصاه فينا، ورد الظالمين عنا، وانصر المستضعفين منا».

الأشاعرة يعرفون معنى المجاز اللغوى عكس مدعين العلم

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأشاعرة يعرفون معنى المجاز اللغوى عكس مدعين العلم وهم من يطلقون على أنفسهم السلفية، فهم لا يفرقون بين المجاز والحقيقة، لافتا إلى أن الأديان السماوية مليئة بالجمل المجازية، لهذا يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يكون على دراية كافية بهذه الجمل المجازية، لأنه أساس المعرفة، حيث الخلل في فهمها يؤدي إلى ثورة الخائنين الذين لا يريدون بالإسلام ولا الوطن خيرا.

يجب الرد المنطقي على شائعات المتطرفين

وأوضح الجندي، أنه يجب الرد المنطقي على شائعات المتطرفين، الذين يطعنون في قوانين وطنهم، بحجة أنها ليس لها منظور ديني، إذ أكد مؤلف الكتاب، أن الحكم الاجتهادي يتوقف على نظرة المفتي، وطبيعة العصر الذي يعيش فيه.

وأضاف في حديثه، أن العبادات غير المعقولة المعنى، أما الأصل في المعاملات هو الالتفات إلى المعاني، وهذا الفكر أساس الطلاق الشفوي، حيث يجب توافر الشهود بميثاق ثابت حتى يتم الحفاظ على حقوق المرأة.