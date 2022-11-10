خالد الجندي: لازم نشكر ربنا على نعمة سيدنا محمد.. والتسبيح يزيل الهم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعثة رسول الله محمد على العباد، نعمة امتن المولى عز وجل بها على الناس، قائلا «يجب الشكر على هذه النعمة بالطاعة والإيمان، فالنبي يساوي نعمة الحياة بأكملها».

هل حمدت ربنا على نعمة سيدنا محمد؟

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «حمدت ربنا على الفلوس والأولاد والشهادة، وحمدت ربنا على كل حاجة، هل حمدت ربنا على نعمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ».

وأشار إلى أن هناك حاجة مهمة جدًا في القرآن الكريم، ممكن تغير الأحوال، وهي التسبيح، متابعا: «أي واحد عنده كرب أو هم يجرب التسبيح».

وتابع: «ليس معنى التسبيح أن تترك عملك أو لا تذهب إلى الطبيب، نحن نتحدث عن أن الإنسان يقوم بواجبه ثم يقعد شوية يسبح سيزول الهم».

وأكد الدكتور هاني تمام، خلال مشاركته بالبرنامج: «يقول الله سبحانه وتعالى "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين" التسبيح يزيل الهم من القلب ويأتي بالفرج من الله سبحانه وتعالى».

وعلق خالد الجندي قائلا: في حد بيقول كلام مش كويس عليك، فيه حد بيظن عنك ظن السوء، في واحدة زعلانة من زوجها أو واحد زعلان من زوجته أقعد سبح، وفي حالة ضيق الصدر سبح أيضا سيزيل الله الهموم.