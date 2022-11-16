أمين عام «أوبك» لقناة القاهرة الإخبارية: المنظمة جزء من حلم الحفاظ على البيئة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول هيثم الغيص، إن «أوبك» تهدف إلى جعل صناعة النفط غير ملوثة للبيئة، والتوعية بدور الدول الأعضاء، نحن جزء من الحل وليس المشكلة.

وأضاف «الغيص» خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ «أوبك» جزء من حلم الحفاظ على البيئة، قائلا: «نحن نرى في منظمة أوبك أن جميع أنواع الطاقة يجب أن تكمل بعضها بعضا، ولا يمكن الانتقال من مصدر طاقة إلى مصدر آخر بين ليلة وضحاها».

مزيج الطاقة العالمي

وتابع: «اليوم في مزيج الطاقة العالمي، يشكل النفط 31% من مزيج سلة الطاقة عالميا، وإذا أضفنا الغاز، فإننا نكون قد أضفنا نحو 60% من مزيج الطاقة، ولا يمكن أن يتحول العالم من هذه النسبة الكبيرة إلى طاقات أخرى بالاستغناء عن الوقود الأحفوري بشكل عام».

وأشار إلى أنه لا بد من إيجاد حلول للحد من انبعاثات الطاقة الأحفورية والنفط والغاز، نتكلم اليوم عن الطلب على الطاقة في حدود 25% بحلول عام 2045، والنفط سيظل يحافظ على نسبة 30% بحلول عام 2045، وأوبك ليست الوحيدة في هذا الشأن، وهناك جهات عالمية عديدة تقوم بدراسات اقتصادية تتعلق بالطاقة تؤكد على هذه المعلومات.

النفط سيظل ركيزة أساسية للكثير من الصناعات

وأشار إلى أن النفط سيظل ركيزة أساسية للكثير من الصناعات مع الزيادة في النمو السكاني، إذ يسكن العالم نحو 8 مليار إنسان كلهم في حاجة إلى المزيد من الطاقة، كما أن الدول النامية ليس بها أبسط متطلبات الطاقة للاستهلاك.