أحمد سعد يطرح أغنية «وقت الشدة» على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «وقت شدة» والتي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية.

ونشر أحمد سعد فيديو الأغنيه وعلق عليه قائلًا: «حبينا ناس بيخدعونا…وقت شدة الآن على اليوتيوب»

كلمات أغنية وقت شدة

وتقول كلمات الأغنية: «حبينا ناس بيخدعونا.. في وقت شدة بيسبونا.. وبكرة جاي مش بعيد.. هيبقوا يحلموا يشفونا.. عايشين تمام ومية مية.. عادي الفراق ده مش قضية.. خلاص أخدت ع الجراح وع الوجع وع الأذية».

يذكر أن أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا، بأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «هاشتاج جوزني»، التي تحمل عنوان «ليه بداري»، إذ نالت إشادات وإعجاب الجمهور، وحققت نسب مشاهدة عالية، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل.