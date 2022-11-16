انطلاق ندوة فيلم «العايلة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت منذ قليل الندوة الخاصة بالفيلم الجزائري العايلة المشارك ضمن مسابقة آفاق بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وذلك في المسرح الصغير بحضور بطلة العمل الفنانة حميدة.

بدأت الفنانة حميدة بطلة فيلم «العايلة»، ندوتها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، بحديثها عن مخرج العمل وكيف ساعدها في الشخصية التي قدمتها، قائلة: «كان فيه توجيه من المخرج تجاه دوري في الفيلم وكمان كان بيساعدني في التعبير عن الشعور اللي المفروض يخرج».

أما عن علاقتها القريبة مع كلبها ضمن أحداث الفيلم على الرغم من سوء علاقتها مع ابنتها، أضافت: «كان لازم امسك في شيء لأني كنت لوحدي، زوجي مش موجود وكمان بنتي، فالكلب كان البديل عشان يعوضني عن إحساس إن لوحدي».