بطلة الفيلم الجزائري «العايلة» المشارك بالقاهرة السينمائي: «مقدمتش الدور المطلوب مني»

كشفت الفنانة حميدة بطلة فيلم العايلة الجزائري، المشارك ضمن فعاليات مسابقة آفاق في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 المقامة الآن في المسرح الصغير بدار الأوبرا عن الكواليس الخاصة بالفيلم.

معظم الأحداث واقعية

وقالت الفنانة حميدة، خلال حديثها في ندوتها بمهرجان القاهرة السنيمائي، إن كثير من أحداث فيلم العايلة مأخوذة من الواقع والأحداث التي دارت في الجزائر، وبالفعل هناك مسئولين هربوا من البلد كما ذكر الفيلم.

وتابعت أنها تشعر أنها لم تقدم المجهود المطلوب في تقديم الشخصية التي قدمتها ولكن خالفها الحضور في الندوة مؤكدين على أدائها الرائع.

وتحدثت الفنانة حميدة عن كواليس تحضيرها للشخصية، قائلة: «الهدف الأول مكنش اكليشيه زي ما الناس بيتخيلو الوزراء وتاني حاجة أن لازم تكون الشخصية لها بعد وثالث حاجة كنت عايزة أوضح أن المرأة دي تصبح مثل أي ست لما بتتخانق ميكونش عندها تحفظ».