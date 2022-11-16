إلهام شاهين وكندة علوش على السجادة الحمراء لفيلم السباحتان بـ«القاهرة السينمائي»

بدأ توافد النجوم إلى السجادة الحمراء لفيلم «السباحتان»، الذي ينافس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44، إذ يعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووصل كل من كندة علوش، الهام شاهين، أحمد مالك، مريهان حسين، هند عاكف، أحمد مالك، هاجر الشرنوبي، بسنت صيام، سينتيا خليفة، رانيا منصور، ركين سعد، يوسف عثمان.

وقالت كندة علوش، في وقتٍ سابق عن فيلم السباحتان: إنّ «هذا الفيلم يروي قصة بطلات من بلدي وبيوصل رسالة للعالم أن الفتيات مهما كانوا رقيقات كالفراش ممكن يحققوا أكبر بطولات ويرفعوا اسم بلدهم.. ولأنه فيلم ضخم بمقاييس عالمية تعاونت فيه مع فنانين رائعين، سعيدة».