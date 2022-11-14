إلهام شاهين: «فلوسي راحت في الإنتاج.. وبحضر عمل جديد عن ختان الإناث»

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها لم تربح من الأفلام التي أنتجتها، معتبرة أن إنتاج الأعمال السينمائية مثل لعب القمار «دي مشكلة ومبعرفش أسوّق وأعرف أنتج كويس لكن معنديش علاقات في التسويق ومبعرفش أزن وأروح أبيع الفيلم مبعرفش ودي ليها دراسة وليها ناسها وأنا معرفتش أعمل ده وراحت فلوسي ومرجعليش حاجة من الإنتاج».

إلهام شاهين: «ممكن أنتج تاني لإني عنيدة»

وأوضحت إلهام شاهين خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها يمكن أن تخوض تجربة الإنتاج مرة أخرى رغم خسارتها «ممكن أخوضها لأن أنا عنيدة وهي بتبقى عاملة زي لعبة القمار وتخسري وتقولي هعمل فيلم تاني عشان أعوض خسارة الأول وأخسر في التاني وأقول هعمل فيلم تالت عشان أعوض الخسارة».

وأثنت إلهام شاهين على المخرج الراحل علي عبدالخالق معتبرة أنه الذي صنعها كفنانة وأنه أستاذها حيث أخرج أول فيلم ظهرت فيه.

وكشفت إلهام شاهين أنها لن تقدم أي أعمال فنية في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل نظرًا لأنها تشترط انتهاء كتابة المسلسل قبل تمثيله: «أنا جبانة شوية ومبعرفش أدخل أصور وأنا معايا 10 حلقات من 30 حلقة لكن بحب أدرس العمل ككل وأنا متعبة شوية في شغلي وده بيتعب المخرجين مني»، لافتة أنها ستقدم فيلما يناقش ظاهرة «ختان الإناث» في الفترة المقبلة.