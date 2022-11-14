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إلهام شاهين: مسلسلي الأخير «بطلوع الروح» كل يوم بياخد جايزة في بلد

كتب:

أحمد حامد دياب
02:24 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الفنانة إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن ما يميز الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجود الفنان حسين فهمي، مؤكدة أن وجوده يمثل ثقل للمهرجان باعتباره نجما كبيرا، مشيدة بوجود عدد من الفنانين والمخرجين الأجانب، وأثنت على مسلسلها «بطلوع الروح» لأنه يحظى بتكريم جيد.

دورة المهرجان الحالية تشهد عددا من الأفلام المهمة

وأوضحت إلهام شاهين خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الدورة الحالية تشهد عددا كبيرا من الأفلام المهمة مما سيصيبهم بالحيرة «هنبقى محتارين نشوف إيه ولا إيه».

إلهام شاهين: سعيدة بتكريم كاملة أبو ذكري

وأبدت إلهام شاهين سعادتها بتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، مشيرة إلى أن أفضل أعمالها السينمائية قدمتها معها، لافتة إلى أن مسلسلها الأخير يحصل على جوائز بشكل يومي «آخر عمل ليا مسلسل بطلوع الروح اللي كل يوم بياخد جايزة دلوقتي في بلد وإمبارح كان فيه ختام مهرجان التلفزيون في الرياض وأخد جايزة أحسن مسلسل لعام 2022 على مستوى الوطن العربي».

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بقلم أحمد حامد دياب