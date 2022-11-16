احتفالات بأعياد الطفولة في كفر الشيخ ترسم البسمة على الوجوه

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، احتفالات أعياد الطفولة، بمراكز الشباب ومن قلين احتفى مركز شباب عجلان بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية والفنية وهدايا البالونات فى جو من البهجة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ .

أعياد الطفولة

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة أبدت اهتمامها بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم فى بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأشار إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، الذى يقام في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، ومن العيش في أمنٍ واطمئنان.

احتفالات مركزية

تقام احتفالات أعياد الطفولة بمراكز الشباب من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومتابعة تنفيذ فريق عمل الإدارات الفرعية و فرق العمل بمراكز الشباب.