«تضامن كفر الشيخ» توفر 1000 وجبة مجانية أسبوعيا للفقراء

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، للمسؤولين بمطعم الخير بالرياض، التابع لجمعية «أيد بأيد»، التابعة للتضامن الاجتماعي، لتقديمهم 1000 وجبة مجانية أسبوعيا، كنوع من التكافل الاجتماعي للفئات غير القادرة.

المشاركة المجتمعية

ومن جانبه قال محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إن أبناء محافظة كفر الشيخ، يتميزون بالمشاركة المجتمعية لمساعدة غير القادرين، ويحرصون على تقديم الخير في مجالات متنوعة.

توفير وجبات

كان إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأيمان عبدالحميد، مدير شئون المجتمع بالمحافظة، تفقدا موقع مطعم الخير بالرياض، وأشادا بمستوى النظافة، وتميز الوجبات التي يقدمونها للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بعمل العديد من المبادرات الاجتماعية بالمشاركة مع المجتمع المدني لزواج الفتيات الأيتام، وتجهيز العرايس، وتوفير مستلزمات المدارس للطلاب الغير قادرين.

كما تقوم بدور فاعل لحماية الأسر الفقيرة وغير القادرين ضمن ملفات الحماية الاجتماعية بتوفير السلع الغذائية لهم بالتنسيق مع جمعية الأورمان في ربوع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، بما يعود على المواطنين البسطاء بالنفع ومد يد العون لهم.