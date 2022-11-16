كريم عبدالعزيز يكشف أسباب خروج مسلسل «الحشاشين» من موسم رمضان 2023

أعلن الفنان كريم عبدالعزيز، تأجيل مسلسل «الحشاشين» لموسم رمضان 2024، بسبب احتياج العمل إلى تحضيرات خاصة، إذ من المقرر تصويره في 3 دول مختلفة.

ضخامة الإنتاج سبب تأجيل مسلسل «الحشاشين»

وقال كريم عبدالعزيز خلال لقاء تليفزيوني:«العمل جرى تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج، لأن أولا أي عمل تاريخي يتطلب مجهودا جبارا في تحضيره وتنفيذه، لأننا نرسم عصر غير موجود دون كهرباء أو مياه».

وأضاف: «نأخذ وقتا طويلا في مرحلة ما بعد الإنتاج، عندنا تصوير في أكثر من 3 بلاد، ودكتور بيتر ميمي يلحق يخلص عمل بهذه الضخامة في الإنتاج والفكرة، وده مسلسل يتعمل مرة في العمر، ويستاهل نطبخه على نار هادية، ونشوفه في رمضان 2024».

أبطال مسلسل الحشاشين

وأعلن المخرج بيتر ميمي يوليو الماضي بدء التحضيرات للمسلسل، إذ نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للفنان كريم عبد العزيز، قائلا:«مسلسل الحشاشين أبطال وأباطيل من وحي التاريخ، حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله في القرن الحادي عشر».

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع عدد كبير من نجوم الفن للمشارك مسلسل الحشاشين، أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصري، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

فيلم كيرة والجن يتصدر الإيرادات

وشارك الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم«كيرة والجن» والذي تصدر إيرادات شباك التذاكر وحقق نجاح كبير ونال اشادات النقاد والجمهور،ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى وسيد رجب وروبي وعلي قاسم وهدى المفتى وتامر نبيل وسلوى عثمان ولارا اسكندر وعارفة عبد الرسول من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.