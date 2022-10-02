كريم عبدالعزيز يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل الحشاشين: «لما قرأت تلجت»

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، تعد الثانية بعد مشاركته الأولى في افتتاح فيلم «كيرة والجن»، مشيرًا إلى أنها المرة التاسعة في السعودية، وفي كل مرة يجد الاستقبال الحافل من الشعب السعودي، فضلا عن حسن ضيافة، مضيفًا: «هذا ليس بجديد على شعب المملكة العربية السعودية وكرمهم».

سعيد بالانفتاح الثقافي الذي حدث في المملكة العربية السعودية

أضاف كريم عبد العزيز، في لقاء خاص مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أنه سعيد بالمشاركة في ندوة عن فيلم «الفيل الأزرق»، والانفتاح الثقافي الذي حدث في المملكة العربية السعودية.

الحشاشين موضوعه مهم جدًا وأبعاده الفكرية مهمة

وبسؤاله عن دوره في مسلسل «الحشاشين» في رمضان 2023، وإحساسه تجاه العمل، قال: «أنا سقعت لما عرفت.. تلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ومحتاج تحضير كويس جدا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة مع المخرج الدكتور بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال».

وفي نهاية اللقاء قال مازحا: «الستات ما بيعرفوش يكدبوا إطلاقا.. إحنا الرجالة اللي بنعرف نكدب بس».