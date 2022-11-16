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السكة الحديد: لا صحة لنشوب حريق في إحدى العربات بورشة شبرا

كتب:

توفيق شعبان
07:41 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن نشوب حريق بإحدى عربات السكة الحديد بورشة شبرا.

وأكدت الهيئة أن الخبر عار تماما من الصحة، والعربة المذكورة خارجة عن الخدمة وغير صالحة للاستخدام، والأمر كان مجرد تدريب عملي لقوات الدفاع المدني على كيفية إخماد حريق بعربات السكة الحديد، وذلك بمركز تدريب الحماية المدنية بمنطقة مهمشة.

السكة الحديد تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار 

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام، تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم تلقي الأخبار إلا من المصادر الرسمية تجنباً لإشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين.

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بقلم توفيق شعبان