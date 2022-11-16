تفاصيل حبس طبيب بيطري في القاهرة.. متهم بتزوير روشتات لصرف أدوية مخدرة

أمرت النيابة العامة بحبس طبيب بيطري متهم بتزوير روشتات طبية ليتمكن أصحابها من صرف أدوية مدعومة، وأخرى مدرجة بجدول المخدرات، من صيدليات في منطقة الأزبكية بالقاهرة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية على المتهم

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم بتزوير روشتات طبية، يقول سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض، إنه سوف يُعاقب وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات المعدل في عام 2020، وتحديداً المادة رقم 211، والتي تنص على التالي: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويراً في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم بتزوير روشتات طبية بهدف الحصول على أدوية مدعمة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهم يتردد على صيدلية في منطقة الأزبكية، وبحوزته روشتات طبية مزورة بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوبة إلى مستشفيات مختلفة، وممهورة بأسماء أطباء مختلفين.

وتبين أن المتهم يعمل طبيبا بيطريًا، ومندوبًا في إحدى شركات الأدوية بمنطقة التجمع الخامس، ويقيم مقيم في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، واعترف المتهم بالواقعة بعد توجيه الاتهامات إليه، وأوضح أنه يزور الأكلاشيهات التي ضبطت بحوزته في مطبعة بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.