القبض على صاحب مطبعة بتهمة تزوير استيكرات الأدوية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية ودعائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون في السلام بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية والدعائية خاصة بالعديد من الفنادق وكذا العديد من منتجات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

استهداف المطبعة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (54000) مطبوع تجارى ودعائى "عبوات كرتونية - ملصقات - نشرات ورقية" خاصة بالعديد من الفنادق التجارية والدعائية وكذا العديد من منتجات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.