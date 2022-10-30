تفاصيل ضبط شاب بتهمة تزوير محرر رسمي في سوهاج

تباشر الجهات المختصة بمركز جرجا جنوب سوهاج، التحقيق مع شاب عشريني بتهمة تزوير محرر رسمي، عقب ضبطه في مطار سوهاج الدولي أثناء محاولته إنهاء إجراءات سفره لإحدى دول الخليج.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

وكان اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضرا من قسم جوازات مطار سوهاج الدولي بضبط شاب يدعى «ر. ص. ف»، 27 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم مركز العسيرات، يحمل جواز سفر، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى دول الخليج، لتزويره محرر رسمي لاستخدامها في عمل واستخراج جواز سفره.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.