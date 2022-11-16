مصر لا تنسى أبطالها.. السيسي يوجه بحصر كل الشهداء في الحروب منذ 1948

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من صندوق الشهداء، تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الأربعاء، مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

الرئيس: صرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر المستفيدة من «صندوق الشهداء»

وقال «راضى» إن الرئيس وجَّه أيضاً بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم، كما وجَّه بأن يقوم الصندوق بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.