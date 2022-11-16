النائبة رشا إسحق: توجيهات الرئيس بحصر الشهداء يؤكد تقدير الدولة لتضحيات أبنائها

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بأسر الشهداء، وتقديرا لما قدموه من تضحيات بذلو فيها الغالي والنفيس من أجل الوطن.

صرف حافز مادي استثنائي

وأشارت خلال تصريحات لها، اليوم، إلى أن توجيه الرئيس السيسى بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، مضيفة «مصر لاتنسي أبنائها أبدا خاصة من ضحوا بأرواحهم لأجلها».

استلهام روح العزيمة والعطاء

وأكدت أن الشعب المصري سيظل يتذكر تضحيات أبنائه بفخر وعزة وكرامة، موضحة أن التاريخ سيظل يذكر مسيرة وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة عبر التاريخ، لنستلهم منهم روح العزيمة والعطاء، ولتكون نبراسا لنا وقدوة في العمل وحب الوطن، والدفاع عنه، ودحض الإرهاب في أوكاره.

قوائم المستفيدين من خدمات الصندوق

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسي وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.

وجه الرئيس السيسي بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرها.