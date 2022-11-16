محلل اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: دول العالم الثالث عليها مراجعة كثير من العلاقات الدولية

قال عبدالعظيم الأموي، المحلل الاقتصادي، إن دول العالم الثالث عليها أن تراجع الكثير من العلاقات الاقتصادية الدولية والتبادل التجاري، فالعالم الآن تحت تأثير التوترات السياسية، ولسوء الحظ خرج من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

العالم الثالث تأثر بتعطل سلاسل الإمداد

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في العالم الثالث تأثرنا بشكل كبير بسلاسل الإمداد وتعطلها، وفي مارس 2020 كان بداية أزمة كورونا وتعطل الشحن وسلاسل الإمداد، وهذا الأمر تفاقم بداية هذا العام عندما نشبت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فالأولى كانت صحية والثانية جيوسياسية، ويمكن أن تراجع دول العالم الثالث كثيرا من العلاقات الاقتصادية والدولية والتبادل التجاري، ولا بد أن نستفيد من هذه الأزمة ونقوي الروابط البينية بين دولنا القريبة من بعضها البعض.

وتابع: «كلها أمور يمكن أن تتفادى هذه الأزمات، وتتطلب منا تقوية هذه العلاقات البينية والتبادل التجاري، وإذا خرجنا من الأزمة الروسية الأوكرانية لا بد أن نستفيد من هذا الدرس».