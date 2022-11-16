روبي تصل السعودية استعدادا لحفلها في موسم الرياض

وصلت منذ قليل الفنانة روبي إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لحفلها الغنائي المقرر تنظيمه غدًا الخميس، ضمن احتفالات موسم الرياض ويشاركها في إحياء الحفل الفنان أحمد سعد ومحمود العسيلي.

وتستعد روبي خلال الساعات القليلة المقبلة لاجراء عدد من «البروفات» المكثفة قبل حفلها الغنائي في موسم الرياض، غدا والمقرر أن تقدم خلاله باقة من أشهر أغانيها.

روبي تروج لحفلها في موسم الرياض

وحرصت روبي على الترويج للحفل منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشرت «البوستر» الدعائي للحفل المقرّر أحياء يوم 17 نوفمبر في الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، وعلقت عليه قائلة: «جاهزين نتقابل في الرياض»

مسلسل «حضرة العمدة»

وتعاقدت روبي مؤخرا على المسلسل الرمضاني2023 «حضرة العمدة»، والذي أعلن عنة المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام حيث نشر صورًا لكواليس التعاقد، وعلق عليها قائلًا: «التعاقد يا مسهل يا كريم يا رب من كواليس توقيع الصديقة والنجمة روبي لمسلسل (حضرة العمدة) لرمضان 2023 للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، دعوات حضراتكم».