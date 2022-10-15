سميحة أيوب تنضم رسميا لأسرة مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

تعاقدت النجمة الكبيرة سميحة أيوب، رسميًا على المشاركة فى بطولة مسلسل «حضرة العمدة» الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023 .

التعاون الثاني بين القديرة سميحة أيوب وفنون مصرويعد هذا التعاون الثاني بين الفنانة القديرة، ومجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة أنها كان قد شاركت من قبل فى بطولة مسلسل «نقل عام» أمام النجم الكبير محمود حميدة، وجسدت خلال العمل دور كبيرة العائلة، ويعد أحد الأعمال الدرامية الضخمة التى تم إنتاجها فى الموسم الشتوى الدرامى الماضى، وكان من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، الذي سيقوم بإخراج مسلسل «حضرة العمدة» أيضا.

سر موافقة سميحة أيوب على السيناريو دون تردد

وأكدت الفنانة القديرة، فى تصريحات صحفية، أن موافقتها على المشاركة فى المسلسل جاءت دون أي تردد، لأنه عمل متكامل الأركان، خاصة أن السيناريو الخاص به يحتوى على حبكة درامية مميزة تتسم بإيقاع سريع، يكتبها المؤلف والكاتب إيراهيم عيسى، ويخرجها العبقرى عادل أديب، إلى جانب عشقها الشخصى للبطولة الجماعية والأحداث الواقعية.

التعاقد مع الفنانين

وبدأت مجموعة فنون مصر المنتجة للمسلسل لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع نجوم وأبطال المسلسل بالتزامن مع قرب انتهاء الكاتب إبراهيم عيسى، من السيناريو والحوار الخاص بالعمل الذى يناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع».

وفى سياق متصل يواصل حاليا المخرج الكبير عادل أديب، معاينة أماكن التصوير واللوكيشنات المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد المسلسل، فضلا عن أماكن التصوير الخارجية، لبدء تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة القادمة، عقب الانتهاء من إبرام التعاقدات مع باقى فريق العمل، كما يتم حاليا بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومن المفترض أن تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

ميزانية ضخمة فى ثالث تعاون بين مجموعة فنون مصر والمتحدة للخدمات الإعلامية ووضعت مجموعة فنون مصر، ميزانية ضخمة جدا للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة وأنها اعتادت على توفير الإمكانيات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية، فى ثالث تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، ومن قبله مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة؛ كما أننا اعتدنا على ضخامة الأعمال التى تصنعها فنون مصر كونها أنتجت عدد كبير من الأعمال الفنية التلفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاون مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة "باب الخلق"، "جبل الحلال" و"راس الغول"، ومن إنتاجات الشركة "الطوفان"، "الأب الروحي 1 و2"، "ظل الرئيس"، "بعد البداية" و"رحيم".

تفاصيل مسلسل «حضرة العمدة» مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وبسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوى ومن إخراج عادل أديب، وتواصل حاليا مجموعة فنون مصر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع باقى نجوم وابطال المسلسل.