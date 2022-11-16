أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات: أمطار وغيوم ورياح محملة بالأتربة

يبحث المواطنين عن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، وذلك عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات الذي يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على مختلف المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط للرياح وتكون الشبورة المائية على مختلف الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

أوضح بيان الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، لتتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخاصة محافظتي بورسعيد، ورفح إلى سقوط أمطار بنسبة 30 %على محافظات مع تكون الغيوم الجزئية مع طقس معتدل مائل إلى البرودة.

الطقس في القاهرة غدا

وعن حالة الطقس غدا في محافظات القاهرة وجنوب الوجه البحري وهم «الغربية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الشرقية» من المتوقع تكون غيوم جزئية مع تكاثر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

الطقس غدا

فيما جاء طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهم «مطروح، العملين، السلوم، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكون غيوم جزئية على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين بنسبة 30%.

حالة الطقس غدا الخميس

جاء طقس غدا الخميس، في محافظات الصعيد وهم «بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج» غائم جزئيا مشمس معتدل الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً.

درجات الحرارة غدا الخميس

وعن درجات الحرارة غدا الخميس في محافظات الجمهورية جاءت كالآتي:-

- القاهرة والوجه البحري بلغت العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية 23 العظمي، و16 الصغرى.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.