تشييع جثمان طالب في حادث تصادم بكفر الزيات: «كان بيشتري لمبة»

شيع المئات من أهالي قرية منشأة سليمان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، جثمان الشاب عبد العزيز وليد بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وانتهاء التحقيقات، وتم أداء صلاة الجنازة عليه عقب الانتهاء من صلاة المغرب في المسجد الكبير وأداء صلاة الجنازة عليه، وتم تشييع الجثمان في مشهد جنائزي مهيب وتم دفنه بمقابر العائلة في القرية، وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.

توفي أمام منزل شقيق والده

«توفى أمام منزل عمه»، بهذه الكلمات بدأ سلطان إسماعيل أحد أهالي قرية منشأة سليمان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حديثه لـ«الوطن»، أن الشاب عبد العزيز وليد الرفاعي لقي مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية، ومركبة توك توك على طريق «عزبة الحطيم - منشأة سليمان» بالقرب من مسجد الفخراني، أمام منزل عم المتوفى.

كان رايح يشتري لمبه وديويل

وتابع محمد عمر المحامي، وهو أحد أهالي القرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشاب مقيد بالمرحلة الثانوية، ولديه 2 من الأشقاء، وكان في طريقه مستقلاً دراجته النارية موتوسيكل، إلى أحد محلات بيع المستلزمات الكهربائية «كان رايح بيشتري لمبه وديويل»، ثم وقع الحادث.

وناشد «عمر» الشباب بتوخي الحذر، وعدم السير بسرعة جنونية خاصة قائدي الموتوسيكلات.

بداية الواقعة

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب وإصابة آخر سائق توك توك في حادث تصادم مع دراجة نارية موتوسيكل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.