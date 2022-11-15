مصرع شخص وإصابة فتاة في حادث تصادم سيارة بعمود فى سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، مصرع شاب وإصابة فتاة، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة ناحية دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

حادث تصادم سيارة بعمود إنارة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج،إخطارا من مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، ووجود حالة وفاة وإصابة بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق، ما أدى إلى مصرع شاب يُدعى «أحمد.م س»، 25 عامًا، وإصابة «فاطمة.ا»، تبلغ من العمر 23 عامًا.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، والمُصابة تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها.