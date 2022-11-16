خبير سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: الانتخابات الأمريكية الأخيرة الأكثر غرابة وليس فيها فائز

قال الدكتور عاطف السعداوي، الخبير في الشأن الأمريكي، إنه يرى أن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة كانت نتائجها غريبة إلى حد كبير، إذ أن كل فريق روج لنفسه على أنه المنتصر في هذه الانتخابات، مؤكدا أن الحزبين يمكن أن يسوقا نتائجهما على أنها خسارة ومكسب في نفس الوقت: «في تقديري الشخصي أيا كان الخسائر التي حققها الطرفان أو المكاسب، الخاسر الحقيقي كلا المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2024، ترامب وبايدن».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «قبل بدء هذه الانتخابات كان ترامب يراهن بشدة على أن الانتخابات ستكون بوابته لإعادة الترشح مستقبلا، لكن بعد نتائج الانتخابات ربما قد تكون هناك علامات استفهام كبيرة بشأن مدى قدرته على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري».

وتابع الخبير في الشأن الأمريكي، أنه إذا استطاع دونالد ترامب خوض هذه المعركة والفوز بترشح الحزب فهناك علامات استفهام حول قدرته على الفوز برئاسة أمريكا.