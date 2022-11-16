الداخلية: تحرير فتاة اختطفها مسجلين لمساومة أهلها على دفع فدية في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد الأشخاص، بتلقيه اتصالا من هاتف ابنته «تعمل بصيدلية ملك شقيقتها كائنة بدائرة المركز»، وأفادت بتعرضها للخطف من قبل مجهولين وتحدث أحد المتهمين معه، وطلب منه فدية قدرها مليون جنيه نظير عودتها.

وبفحص خط سير المجني عليها، أمكن العثور على السيارة خاصتها وبها تلفيات؛ منها كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر.

تحديد مرتكبي الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى تشكيل فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة «4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية»، وقيامهم بالاتفاق على خطف المجني عليها ومساومة أهليتها لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها لعلمهم بثراء والدها وقيام أحد المتهمين بمراقبتها وتتبعها بدراجة نارية قيادته حال خروجها من الصيدلية محل عملها مُستقلة سيارتها المشار إليها، وقيام باقي المتهمين «ملثمين» باعتراض طريقها واختطافها واقتيادها داخل سيارة ملاكي «مُحددة» كرها عنها مُستخدمين سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، واحتجازها داخل مزرعة مُستأجرة لاثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وسرقة مصوغاتها الذهبية.

القبض على المتهمين وتحرير المجني عليها

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المشار إليها، وأمكن ضبطهم وتحرير المجني عليها، وتبين إصابتها بسحجة بالوجه، وبسؤالها أيدت ما سبق وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار - السيارة والدراجة النارية المستخدمتين في الواقعة - هاتف محمول – مصوغات ذهبية - ساعة يد».