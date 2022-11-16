الداخلية تطلق قوافل سلع غذائية بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة والقليوبية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، برعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

34 سلسلة و1051 منفذًا

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال «34 سلسلة – 1051 فرعًا – 4 شوادر» بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

كما تواصل منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات لسلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد 1026 منفذ ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما تقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.