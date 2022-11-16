«الداخلية» تكشف تفاصيل الاعتداء على مواطن بمشاجرة في حلوان

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بسبب خلافات عائلية بينهما.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة مصاب "ببتر باليد اليسرى وجروح قطعية بالجسم" وبسؤاله إتهم شقيقى زوجته بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض لوجود خلافات عائلية بينهم..

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأنكر الآخر ما نسب إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.