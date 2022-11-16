وظائف حكومية شاغرة في قطاع المعاهد الأزهرية.. اعرف التفاصيل

انعقدت لجنة المقابلات والاختبارات للمتقدمين للتعيين في وظائف حكومية إشرافية تعليمية تابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، في ديوان عام منطقة مطروح الأزهرية، لليوم الثاني على التوالي لاختيار أفضل الكوادر البشرية والنهوض بالعملية التعليمية والإدارية بالأزهر الشريف، وذلك من خلال الوظائف الإشرافية في الأزهر.

وظائف حكومية شاغرة في قطاع المعاهد الأزهرية

وظائف حكومية إشرافية كانت أعلنت عنها منطقة مطروح الأزهرية وهي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة رياض الأطفال، ومدير إدارة الجودة، ومدير إدارة التعليم النموذجي، ومدير إدارة الخطة والمنهج للتعليم، ومدير إدارة التنسيق، ومدير إدارة التدريب، وموجه أول علوم وموجه أول عربي وموجه عام شرعي، وموجه عام اجتماعي.

إجراء مقابلات 91 متقدم للوظائف

وجري اليوم إجراء مقابلات لأكثر من 91، متقدم ومرشح لـ وظائف خالية إشرافية وتوجيه فني من خلال اللجنة المشرفة على الوظائف.

وقال رئيس لجنة المقابلات الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهدف الأساسي من تلك المقابلات والاختبارات هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي.

تطبيق عناصر التقييم

وأضاف «الشرقاوي»، أن اللجنة تمارس عملها وفقاً لمعايير التقييم والمصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية.

كما قامت اللجنة بمتابعة الإدارات المختلفة داخل ديوان عام المنطقة، للتحقق من سير العمل بها، وتذليل العقبات التي تعوق الأداء الأمثل لأعمالها المختلفة.