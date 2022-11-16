وظائف وزارة التموين 2022.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

شهدت عمليات البحث عن وظائف وزارة التموين 2022، رواجا كبير على المواقع الإلكترونية، إذ أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الوظائف القيادية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم، وتنتهي الخميس 15 ديسمبر المقبل.

تخصصات وظائف وزارة التموين 2022

وجاءت وظائف وزارة التموين 2022، وفقا لما أوضحته هيئة السلع التموينية، أن الوظائف المُعلن عنها من النوع القيادي متمثلة في «مدير عام الشئون المالية، ومدير عام مراجعة حسابات السلع والمحاصيل، ومدير عام استيراد وتسويق السلع التموينية، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة للتوزيع».

شروط التقدم لوظائف وزارة التموين 2022

وجاءت شروط التقدم لوظائف هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين موحدة وهي كالآتي:

- الحصول على مؤهل تجاري مناسب من احدي الجامعات الحكومية أو الأجنبية المعادلة أو الخاصة.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ» من داخل الجهاز الإداري للدولة أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاماً على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- إجادة اللغة الإنجليزي بالإضافة إلى الحاسب الآلي.

- القدرة على التحليل المالي للتمكن من ضبط الأداء المالي لضمان الاستدامة المالية، مع وجود خبرة كافية بالنظم المحاسبية الحديثة وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- القدرة على التقييم والابتكار والمتابعة والتطوير المؤسسي في مجال الأعمال المالية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة في محيط عمله.

- اجتياز الاختبارات المقررة بمركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة القيادات بالهيئة.

المستندات المطلوبة للتقديم إلى وظائف هيئة السلع التموينية

- أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل.

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة الرقم القومي وتكون سارية.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية وتكون حديثة.

- بيان بالإنجازات التي حققها في مجال عمله.

- بيان معتمد ومختوم من جهة عمله توضح عدم حصوله على جزاءات أو إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال عمل الوظيفة.

- عدد 6 صور شخصية حديثة «4*6» بخلفية بيضاء.

- إمكانية الاطلاع على بطاقة الوصف بالإدارة العامة للموارد البشرية.

- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد.