وظائف جديدة توفرها وزارة الشباب لجميع الخريجين والمؤهلات الدراسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن العديد من الوظائف الشاغرة ضمن البروتوكول التي وقعته الوزارة مع مؤسسة كير مصر، وفي إطار تنفيذ مبادرة توظيف مصر، ومن بين هذه الوظائف وفرص العمل التي تعلن عنها وزارة الشباب، فرص عمل بشركة (Second Step Editor)، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) إحدى الإدارات المركزية لوزارة الشباب والرياضة.

فرص عمل أخرى بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

كما توفر الوزارة وفرص عمل أخرى بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي كل المعلومات والتفاصيل عن الوظائف الخالية وفرص العمل المتاحة، كما يلي:

أولا : فرص عمل شركة (Second Step Editor)

يطلب للتعيين ما يلي:

1. مبيعات Sales Promoter

المهام :

ترويج للسلع الإلكترونية وبيعها

أماكن العمل: التجمع - حلوان - المعادى- أكتوبر - الشروق.

الشروط المطلوب توافرها في الراغبين في العمل بالوظائف

ومن بين شروط الالتحاق بهذه الوظيفة :

• مؤهل عالٍ

• الحد الأقصى للسن 30 سنة

• خبرة أو بدون خبرة

• ذكور وإناث

• تحديد موقف الجيش للذكور

مميزات الوظيفة

• راتب مجزٍ + عمولة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• عدد يوم إجازة في الأسبوع

• خط موبايل

• تأمينات اجتماعية

• فرص للترقي

-للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/403qkXTdxq

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالي:

https://bit.ly/3NnJlmR

ثانيا: فرص عمل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

كما تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اليوم الأربعاء من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م، على الوظائف التالية :

1- منسقة ميدانية

الشروط المطلوب توافرها

1- إناث فقط

2- القدرة على العمل الميداني

3- مؤهل متوسط على الأقل

4- القدرة على إقناع الآخرين

المميزات

• مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز

• تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين

• يوجد فرص للترقي

موعد ومكان التنفيذ: مركز ديرب نجم بمقر المؤسسة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، للاستفسار: 01024956781 01280434414

للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.

https://forms.office.com/r/HpWERk6HRT

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/6370bcb4e6e9792b9cc3