ضبط 260 طن أرز محجوب عن التداول في الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأرز محجوبة عن التداول داخل مركزي طنطا والمحلة الكبرى، وتم مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تشكيل حملات تفتيشية

وكان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، شكل عدة حملات تفتيشية على بعض قرى ومراكز مدينة طنطا والمحلة الكبرى، برئاسة محمود حسن وأحمد الحوالة، مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالإشتراك والتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، أسفرت عن ضبط الكميات الآتية.

ضبط 260 طن أرز

ضبط تاجر محاصيل زراعيه بمركز طنطا والتحفظ على عدد 200 طن أرز شعير شكائر موسم 2022 بداخل مخزن بقصد حجبة عن التداول، كما ضبط تاجر محاصيل زراعية بمركز المحله الكبرى والتحفظ على عدد 60 طن أرز شعير شكائر موسم 2022 بقصد حجبه عن التداول.

وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.