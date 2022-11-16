رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط 260 طن أرز محجوب عن التداول في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:55 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
كميات الأرز المضبوطة

كميات الأرز المضبوطة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأرز محجوبة عن التداول داخل مركزي طنطا والمحلة الكبرى، وتم مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تشكيل حملات تفتيشية 

وكان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، شكل عدة حملات تفتيشية على بعض قرى ومراكز مدينة طنطا والمحلة الكبرى، برئاسة محمود حسن وأحمد الحوالة، مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالإشتراك والتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، أسفرت عن ضبط الكميات الآتية.

ضبط 260 طن أرز 

ضبط تاجر محاصيل زراعيه بمركز طنطا والتحفظ على عدد 200 طن أرز شعير شكائر موسم 2022 بداخل مخزن بقصد حجبة عن التداول، كما ضبط تاجر محاصيل زراعية بمركز المحله الكبرى والتحفظ على عدد 60 طن أرز شعير شكائر موسم 2022 بقصد حجبه عن التداول.

وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ المزيد:

ضبط 108 أطنان أرز شعير في حملة ضد محتكري السلع بكفر الشيخ

ضبط 19 مخالفة عدم توريد أرز شعير في الدقهلية والتحفظ على 81 طن

دعم محافظة المنوفية بـ 3 آلاف طن أرز شعير لتلبية احتياجات المواطنين

ضبط 8 أطنان أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام